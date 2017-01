துணை ராணுவத்தை அனுப்பி கர்நாடக அணைகளை திறக்குமா மத்திய அரசு.. தமிழக விவசாயிகள் ஏக்கம்

தமிழக தலைமைச் செயலகத்தில் துணை ராணுவ உதவியோடு வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது. இதே பாணியை கர்நாடகாவிலும் மத்திய அரசு காட்டுமா என கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் விவசாயிகள்.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 10:04 [IST]

English summary

Farmers wants union government should open Cauvery dams situated in Karnataka with the help of para military.