தென்காசியில் விரைவு நீதிமன்றம் திறப்பு.. ஐகோர்ட் நீதிபதி குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைப்பு

தென்காசியில் விரைவு நீதிமன்றம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் நாகமுத்து, பார்த்திபன் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர்.

English summary

Fast track court was opened in Thenkasi by Chennai High Court Judges Nagamuthu and Parthipan.