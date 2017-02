சென்னையில் அதிமுக நிர்வாகி ராஜ்குமார் அவரது மகன் வெட்டிக்கொலை

சென்னை வளசரவாக்கத்தில் தந்தை, மகன் மர்மநபர்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Father and son murder by unidentified persons at chennai, valasaravakkam