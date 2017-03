மிஸ்டர் சம்பத்! உங்களது தட்டில் "சோறா" அல்லது "வேறா" .. பாத்திமா பாபு பொளேர்!

தம்மை இழிவாக விமர்சித்த சசிகலா அணியின் நாஞ்சில் சம்பத்துக்கு நெத்தியடி பதில் கொடுத்துள்ளார் ஓபிஎஸ் அணியின் பாத்திமா பாபு.

English summary

Team OPS's Fathima Babu has condemned Team Sasikala's Nanjil Sampath's comments against her.