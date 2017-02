மத்திய அரசின் பட்ஜெட் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது- ஜிகே.வாசன்

மத்திய அரசின் பட்ஜெட் ஏமாற்றம் அளிப்பதாக த.மா.க தலைவர் ஜிகே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார். சில வரிச்சலுகைகளை ஆங்காங்கே கொடுத்துவிட்டு மொத்ததில் குழப்பமான, ஏமாற்றமான பட்ஜெட்யை மக்களுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்துள

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 18:18 [IST]

English summary

TMC president G.K.Vasan said the federal budget was disappointing. He accused that some tax allowances are there even thogh central government budget is disappointing.