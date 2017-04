விவசாயிகள் என்னை அவமானப்படுத்தி விட்டனர்.. பொன். ராதாகிருஷ்ணன் புலம்பல்

விவசாயிகள் தம்மை அவமானப்படுத்தி விட்டதாக மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Union minister Pon Radhakrishnan has said that he is feeling like insulted by the farmers.