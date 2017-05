அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு: சசிகலாவை காணொலி மூலம் விசாரிக்க உத்தரவு

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட சசிகலா, தற்போது சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சிறையில் உள்ளதால் அவரை காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணை நடத்த எழும்பூர் நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது.

English summary

Foreign Exchange Regulation case: Sasikala can be inquired through Video conferencing, orders Chennai Egmore court.