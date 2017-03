அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு: டி.டி.வி.தினகரன் மனு தள்ளுபடி- ஆஜராக உத்தரவு

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் முடியும் வரை விசாரணையை தள்ளிவைக்க கோரிய டிடிவி தினகரன் மனுவை எழும்பூர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

English summary

The Economic Offences Court–I, Egmore dismiss the petition filed the deputy general secretary of ruling AIADMK and party candidate for the RK Nagar Assembly by-poll.