ஃபெரா வழக்கு - டிடிவி தினகரன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு - ஏப்.13க்கு ஒத்திவைப்பு

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் டிடிவி தினகரன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நீதிமன்றம் பதிவு செய்தது.

English summary

FERA case on TTV Dinakaran has been adjourned to April 13 by Chennai Egmore court today.