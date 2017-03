அமாவாசை... போலி புனிதர்... ஓபிஎஸ்க்கு "ஃபெரா" தினகரன் கொடுத்த பரபர பட்டங்கள்

ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு பலவித பட்டங்களை கொடுத்து வெறுப்பேற்றி வருகிறார் டிடிவி தினகரன். ஜீரோ பன்னீர் செல்வம் என்றும் அமாவாசை, போலி புனிதர் என்றும் பலவித பட்டங்களை கொடுத்துள்ளார் ஃபெரா தினகரன்.

English summary

Fera case accused Dinakaran has given so many teasing titles to former CM O Panneerselvam.