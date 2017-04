ஆர்கே நகரில் ஃபெரா தினகரனின் கைக்கூலிகளாக செயல்படும் போலீசார்.... மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு

ஆர்கே நகரில் பணப்பட்டுவாடாவைத் தடுத்த திமுகவினர் தாக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களைச் சந்தித்த திமுக செயல் தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் காவல்துறையினர் தினகரனின் கைக்கூலிகளாக செயல்படு

English summary

Dmk acting leader MK Stalin told that FERA Dinakaran will definitely lose his deposit. And police department helping dinakaran to distribute money to voters.