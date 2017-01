அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கு: சசி அக்கா மகன் தினகரனுக்கு ரூ28 கோடி அபராதம்- ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு!

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் சசிகலா அக்கா மகன் தினகரனுக்கு அமலாக்கத்துறை ரூ28 கோடி அபராதம் விதித்ததை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று உறுதி செய்தது.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 6:58 [IST]

FERA violation case against TTV Dinakaran who is nephew of ADMK general secretary Sasikala with the Madras high court scheduled to pronounce its verdict on today.