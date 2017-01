தேசிய கீதம் இசைத்தபோது எழுந்து நிற்காதவர்களுக்கு அடி, உதை.. சென்னை தியேட்டரில் பரபரப்பு

சென்னை வடபழனியில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் செயல்படும் தியேட்டரில் திரைப்படத்திற்கு முன்னதாக தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது. அப்போது எழுந்து நிற்காதவர்களை அருகில் இருந்தவர்கள் அடித்து துவைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்

English summary

National anthem was played before the film in the theater in Chennai, Vadapalani. Some were not standing for the national anthem so people who were in theater that time they asked them because of this conflicts arrived there.