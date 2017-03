தீபா பேரவையில் தொடரும் வெட்டு குத்து- நிர்வாகிக்கு மாஜி எம்.பி அர்ச்சுணன் பளார் விட்டதால் பரபரப்பு!

சேலத்தில் தீபா பேரவை நிர்வாகி ஒருவரை முன்னாள் எம்.பி. அர்ச்சுணன் கன்னத்தில் அறைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Fight between MGR Amma Deepa Peravai cadres in salem. MGR Amma Deepa Peravai’ cadre complained that Former MP slapped me.