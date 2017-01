கன்றுக்குட்டி யாருக்கு சொந்தம்..? திருவாரூர் அருகே இரு தரப்பு மோதல்.. டி.என்.ஏ சோதனை நடத்த முடிவு

திருவாரூர் அருகே கன்றுக்குட்டிக்கு உரிமை கொண்டாடி இருதரப்பினர் மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் கன்றுக்குட்டிக்கு டிஎன்ஏ சோதனை நடத்த போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Thiruvarur two group of people fighting for a calf. to solve this issue police plan to do DNA test for the calf. Because of this issue there is no peace in that area.