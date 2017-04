இடது கைப்பழக்கம் உடையவரின் கை செயல்படாமல் போனால்...? - பீச்சாங்கை திரைப்பட இயக்குநர் அசோக்

விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ள பீச்சாங்கை திரைப்படத்தின் இயக்குநர் அசோக், இடது கை பழக்கமுள்ளவர் அதை இழக்கும் போது சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் தான் பீச்சாங்கை திரைப்படத்தின் கதை என கூறியுள்ளார்.

English summary

A left hander if suddenly lost his action of left hand due to accident, what will happen to him is the one line of Peechangai film said its debut director Ashok