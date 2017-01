ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் குதிக்கும் பெப்சி ஊழியர்கள்.. நாளை படப்பிடிப்புகள் ரத்து

சென்னை, மெரினாவில் ஜல்லிக்க்கட்டுக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு பெப்சி ஊழியர்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Film Employees Federation of South India has announce protest on tomorrow for jallikattu