புகைப்படத்துடன் கூடிய இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் ரிலீஸ் - தமிழகத்தில் 5.92 கோடி பேர் ஓட்டு போட ரெடி

தமிழகத்தில், 2017ஆம் ஆண்டுக்கான புகைப்படத்துடன் கூடிய இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது. சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தத்தின் அடிப்படையில், 5.92 கோடி வாக்காளர்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

English summary

Final voter list has been released in Tamil Nadu by the election commission.