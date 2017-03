ஜெ. நினைவிடத்தில் பட்ஜெட் உரையை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் அமைச்சர் ஜெயகுமார்

ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் நிதியமைச்சர் ஜெயகுமார் நிதிநிலை அறிக்கையை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

Finance Minister Jayakumar paid tribute in Jayalalitha's memorial with the buget. He said announcements will be there to the development of poor people.