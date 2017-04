சசி குடும்பத்தை வெளியேற்றனும்.... நிதித்துறை வேண்டும் - ஓபிஎஸ் கோஷ்டியின் முக்கிய டிமாண்ட்

அதிமுகவில் இருந்து சசிகலா குடும்பத்தை முற்றிலுமாக வெளியேற்ற வேண்டும், அமைச்சரவையில் நிதித்துறை வேண்டும் என்று சசிகலா கோஷ்டியிடம், ஒபிஎஸ் கோஷ்டி டிமாண்ட் வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Sources suggest that both factions have put down their demand as pre-condition for talks to be held. Panneerselvam's camp has decided that Sasikala's ouster is their prime agenda. The OPS camp has made it clear that the Chief Minister's post is not of concern to them, Panneerselvam is likely to get the Finance portfolio.