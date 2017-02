மொத்தம் ரூ.130 கோடி அபராதம்.. ஜெ, சசி, இளவரசி, சுதாகரன் சொத்துக்களை விற்று பறிமுதல் செய்யும் கோர்ட்

ஜெயலலிதா உள்ளிட்ட நான்கு பேருக்கு விதிக்கப்பட்ட ரூ. 130 கோடி அபராதத்தை அவர்களது சொத்துக்களை விற்று கோர்ட் வசூலிக்கவுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 12:15 [IST]

English summary

The fine of Rs 140 crore will be recovered by the sale of the Disproportionate assets which was seized.