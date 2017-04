வருமான வரித்துறை புகார் - தமிழக அமைச்சர்கள் 3 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு- கைதாக வாய்ப்பு

வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் தமிழக அமைச்சர்கள் 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai Abiramapuram police FIR filed against 3 TN cabinet ministers Udumalai Radhakrishnan, kadambur Raju and Kamaraj followed by IT dept complaint.