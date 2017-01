வேலூர் மாவட்டம், ராணிப்பேட்டையிலுள்ள, சிப்காட் வேதியியல் தொழிற்சாலையொன்றில் இன்று காலை திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Fire broke out at Sipcot in Ranipet area near Vellore.