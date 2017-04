நடிகர் கமல்ஹாசன் வீட்டில் திடீர் தீ !

சென்னை: சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள நடிகர் கமல்ஹாசன் வீட்டில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் நடிகர் கமல்ஹாசன் வீடு அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் நள்ளிரவில் அவரது வீட்டில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. வீடு முழுவதும் புகை மண்டலாக காட்சி அளித்தது. விரைந்து வந்த ஊழியர்கள் உடனடியாக தீயை அணைத்து கமலை மீட்டனர்.

இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது: என் வீட்டில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. நான் பத்திரமாக இருக்கிறேன், யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை. அக்கறை காட்டிய ஊழியர்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்துள்ளார்.

Thanks to my staff. Escaped a fire at my house. Lungs full of smoke, I climbed down from the third floor. I am safe No one hurt . Goodnight