ஆபத்தின் அறிகுறியா?: புதுக்கோட்டை அருகே ஹைட்ரோகார்பன் எரிவாயு குழாயில் பரவிய தீயால் பரபரப்பு

புதுக்கோட்டை அருகே வாணக்கன்காடு பகுதியில், ஏற்கனவே ஹைட்ரோகார்பன் சோதனைக்காக அமைத்த குழாயில் இன்று திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Fire took place at Hydrocarbon extraction plant in Pudukkottai district.