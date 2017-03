இந்தியாவுடன் சிரித்துக் கொண்டே கைலுக்கி தமிழக மீனவரை படுகொலை செய்த சிங்கள சிறிசேனா!

இந்தியாவுடன் சிரித்துக் கொண்டே கைலுக்கி நட்பு பாராட்டிய சிங்கள சிறிசேனாவின் ஆட்சியில்தான் தமிழக மீனவர் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்ட அநீதி அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

A 22-year-old Indian fisherman was shot dead today allegedly by the Sri Lankan navy. It was the First murder of TN Fisherman in Sirisena Regim.