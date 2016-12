விராலிமலையில் ஜெயலலிதாவுக்கு சிலை திறப்பு.. தொண்டர்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி!

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு தமிழகத்திலேயே முதல்முறையாக 10 அடி உயர வெண்கல சிலை விராலிமலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் முயற்சியில் இந்த சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

For the first time in Tamil Nadu 10 feet high bronze statue is erected in Viralimalai for Chief Minister Jayalalithaa. The statue is set up in an effort of minister Vijayabaskar.