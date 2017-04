தமிழகத்தில் முதல் திருநங்கை பொறியியல் பட்டதாரியாக தூத்துக்குடி கிரேஸ் பானு

திருநங்கை கிரேஸ் பானு பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்து மாநிலத்தின் முதல் திருநங்கை பொறியியல் பட்டதாரியாக சாதனை படைத்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 16:14 [IST]

English summary

Transgender from Tuticorin who fought for reservation in education and job, has become first transgender engineering graduate in TN.