இந்தியாவின் முதல் காவல்துறை அதிகாரியானார் சேலத்தைச் சேர்ந்த திருநங்கை பிரித்திகா யாசினி

சேலத்தை சேர்ந்த திருநங்கையான பிரித்திகா யாசினிக்கு காவல் துறையில் உதவி ஆய்வாளர் பணி கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவிலேயே காவல் துறை அதிகாரியாக பதவி பெற்ற முதல் திருநங்கை என்ற பெருமையை பெற்றார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 12:22 [IST]

English summary

Salem transgender Prithika Yasini has passed in police recruitment exam in 2015 and undergone in Chennai training academy. Now she has got S.I. post in Dharmapuri and she will be a first transgender in India gets high posting in police department.