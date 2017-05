விருதுநகரில் கல்விக் கூடத்தை கலவர பூமியாக்கிய மாணவர்களின் மோதல்- சரமாரி கத்தி குத்து!

காரியாபட்டி அருகே தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் இரண்டு மாணவர்கள் கத்தி எடுத்து மிரட்டி சண்டையிட்டுக் கொண்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Two first year engineering students clashed within Virudhunagar's famous engineering college campus escaped with minor injuries took into investigation by Aaviyur police