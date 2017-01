கப்பல்கள் மோதலால் எண்ணெய் கசிவு- திருவொற்றியூர் கடலில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள், அமைகள்!

திருவொற்றியூர் அருகெ கடலில் திடீரென மீன்கள் மற்றும் ஆமைகள் செத்து மிதக்கின்றன. நேற்று கப்பல்கள் மோதிக்கொண்டதால் கசிந்த எண்ணெய் காரணமா என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

English summary

Two Ships met with an accident sea near in Chennai oil spilled the area. Fish and turtles floating around in the sea due to the leakage of oil from the ships.