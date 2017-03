இலங்கை கடற்படையிடம் சிக்கிய தமிழக மீனவர்.. பாட்டிலை விழுங்கி தற்கொலை முயற்சி

நாகை மாவட்டம், கோடியக்கரை அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த 8 மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர்களில் ஒரு மீனவர் பாட்டிலை உடைத்து விழுங்கி தற்கொலைக்கு முயற்சி.

English summary

A Fisherman who was arrested by Sri Lankan Coastal guards was today attempted for suicide. Other 7 fishermen were in Trikonamalai Prison.