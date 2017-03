இலங்கையின் நரவேட்டைக்கு பிரிட்ஜோவின் உயிரே கடைசியாக இருக்கட்டும்- மீனவர்கள் ஆவேசம்

இலங்கை கடற்படையினரின் நரவேட்டைக்கு தங்கச்சிமடம் பிரிட்ஜோவின் உயிரே கடைசியாக இருக்க வேண்டும் என்று மீனவர்கள் ஆவேசத்துடன் தெரிவித்தனர்.

English summary

Fishermen and their associations were protesting in Rameswaram. But Bridjo's life should be the last. The Central Govt should resolve the problem and arrest the Srilankan Security guard who shot demands protestants.