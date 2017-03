பிரிட்ஜோ படுகொலை.. கச்சத்தீவு அந்தோணியார் திருவிழா புறக்கணிப்பு நிச்சயம்... மீனவர்கள் திட்டவட்டம்

தமிழக மீனவர்களை சிறைபிடித்து வரும் இலங்கையைக் கண்டிக்கும் வகையில் கச்சத்தீவு அந்தோணியார் கோயில் திருவிழாவை புறக்கணிப்போம் என ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

English summary

Fishermen has announced the boycott of St. Antony Church festival, which will be started on March 11th.