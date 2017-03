82 மீனவர்கள் கைது.. கச்சத்தீவு விழா புறக்கணிப்பு.. இலங்கை அட்டூழியத்தால் மீனவர்கள் சங்கம் முடிவு

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 82 மீனவர்கள் சிறையில் வாடி வருகின்றனர். இதனால் கச்சத்தீவில் நடைபெறும் அந்தோணியார் கோயில் திருவிழாவை புறக்கணிக்கப் போவதாக ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த மீனவர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Fishermen association in Rameshwaram has boycotted St. Antony Church festival, which will start on March 11th.