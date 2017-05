தொடரும் கடல் சீற்றம்... வேதாரண்யம் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்லவில்லை

வேதாரண்யம் பகுதியில் தொடர்ந்து கடல் சீற்றமாக இருப்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் கரையில் படகுகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.

English summary

Strom winds blow in Vedaranyam seashore, so no fishermen avoided to go for fishing. They tied their boats using ropes.