மெரினாவில் தவிக்கும் பெண்கள், குழந்தைகள்.. படகில் உணவு, தண்ணீர் சப்ளை செய்யும் மீனவர்கள்

சென்னை: மெரினா கடற்கரையில் எஞ்சியுள்ள போராட்டக்காரர்களுக்கு மீனவர்கள் படகு மூலம் உணவு, தண்ணீர் சப்ளை செய்து வருகிறார்கள்.

மெரினாவில் இன்று போலீசார் தடியடி நடத்தியதையடுத்து பல ஜல்லிக்கட்டு போராட்டக்காரர்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் சென்னை நகருக்குள் ஓடினர். அதேநேரம், சில பெண்களும், ஆண்களும் கடலை நோக்கி ஓடினர். இதனால் அச்சமடைந்த போலீசார் விரட்டுவதை நிறுத்திவிட்டனர்.

Fishermen come out in support of the protesters at Chennai's Marina Beach #Jallikattu pic.twitter.com/O51vPseSq1