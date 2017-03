தங்கச்சிமட மீனவர்களின் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பு... 20ம் தேதி, சுஷ்மாவுடன் பேச்சுவார்த்தை

தமிழக மீனவர்கள் மீதான இலங்கை கடற்படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வலியுறுத்தி கடந்த 7 நாள்களாக ராமேஸ்வரம் மாவட்டம், தங்கச்சிமடத்தில் மீனவர்கள் மேற்கொண்ட போராட்டத்தை தற்காலிகமாக

English summary

The Fishermen of Thangacchimadam has temporarily withdrawn their protest. The representatives are going to meet Foreign Affiars Minister on March 20.