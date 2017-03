போராட்டத்தை திசை திருப்ப முயற்சி- வாபஸ் இல்லை.. நாளை உண்ணாவிரதம்.. மீனவர்கள் திட்டவட்டம்!!

தங்கச்சிமிடத்தில் போராட்டம் முடிவு பெறவில்லை என மீனவர்கள் சங்கத் தலைவர் எமரால்டு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, March 12, 2017, 15:55 [IST]

English summary

Fishermen association leader Emerald says that Protest is still going on in Thangachimadam. Its end up yet. Tomorrow the hunger strike will be conduct as it announced he said.