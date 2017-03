மீனவர் கொலைக்கு கடிதம் எழுதுவதால் மட்டுமே பயன் கிடைத்துவிடாது - முத்தரசன்

மீனவர் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டதற்கு தமிழக அரசு கடிதம் எழுதுவதால் மட்டுமே பயன்கிடைத்து விடாது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CPI leader Mutharasan questioned whether writing letters would bring a solution to fishermen issue with Sri Lanka and urged the Tamil Nadu govt to act swiftly to bring a permanent solution to the matter.