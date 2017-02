நிதித்துறை அமைச்சரானார் ஜெயக்குமார்... தமிழக அமைச்சரவையில் இனி நம்பர் 2

முதல்வர் பழனிச்சாமி வசமிருந்த நிதித்துறை ஜெயக்குமார் வசமானது மீன்வளத்துறையுடன் கூடுதல் பொறுப்பாக நிதித்துறையை கவனிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Finance portfolio from Chief Minister Edapadi Palanisamy reallocated to Fisheries Minister D Jayakumar making him no. 2 in the Tamil Nadu cabinet