மீன்களின் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்க வங்க கடலில் மீன்பிடித் தடைக்காலம் 15-ம் தேதி தொடக்கம்

மீன்களின் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்க வங்கக் கடலில் ஆழ்கடல் மீன்பிடித் தடைக்காலம் வரும் 15-ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

English summary

Every year to increase the reproduction of fish, there will be a ban to fish for 45 days. That period starts now by April 15 and ends in May 30.