போளூர் அருகே பயங்கரம்.. வேன் - பஸ் மோதலில் 5 பேர் பலி

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 2 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 14:57 [IST]

English summary

Five persons were killed when a van they were travelling in collided with a Private bus near Polur in Tiruvannamalai district.