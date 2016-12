பயணிகள் கவனத்திற்கு.. பொங்கலுக்கு ஊருக்குச் செல்ல 5 தற்காலிக பஸ் ஸ்டாண்டுகள்.. அரசு அறிவிப்பு

பொங்கல் சிறப்பு பேருந்துகள் சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 5 தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் மூலம் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The State transport department has made special arrangements in Koyambedu bus stand for the passengers on Pongal festival