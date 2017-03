நெல்லையில் பன்றிகாய்ச்சலால் பாதிக்கபட்ட 5 வயது சிறுவன் உயிரிழப்பு

நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் பன்றிகாய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு நாங்குநேரியை சேர்ந்த 5 வயது சிறுவன் ஜோஸ்பின் உயிரிழந்துள்ளார்.

English summary

A five-year-old boy, A. Josevin, Parappadi near Nanguneri died of H1N1 (swine flu) on Saturday. The boy was admitted to Tirunelveli Government Medical College Hospital with fever at 7.30 p.m. on Friday.