பிளாஷ் பேக் 2016: புரட்சி நாயகன் பிடல் காஸ்ட்ரோ... ஜெயலலிதா- மறக்க முடியாத மரணங்கள்

2016ம் ஆண்டில் பிரபல முக்கியத் தலைவர்கள் மரணமடைந்தனர். பிரபலங்களின் மரணம் 2016ம் ஆண்டில் அவரது ஆதரவாளர்களிடையே மறக்க முடியாத ஆண்டாக அமைந்து விட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, December 26, 2016, 9:53 [IST]

English summary

2016 has seen a host of some of our best-loved celebrities pass away.Jayalalithaa,Cho.Ramasamy were died in 2016.