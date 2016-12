பிளாஷ் பேக் 2016: சுவாதி முதல் சோனியா வரை... ஒருதலைக் காதலுக்கு பலியான சோகம்

தமிழகத்தில் 2016ம் ஆண்டு ஒரு தலை காதல் சம்பவத்திற்கு பல பெண்கள் பலியாகியுள்ளனர். காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்காத காரணத்தால் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் இளம் பெண்கள்.

English summary

2016 murders of women over one-sided love affair in Tamil Nadu from Swathi to Sonia.