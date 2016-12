பிளாஷ் பேக் 2016: சாதி ஆணவக் கொலைகளும்... கண்ணீர் கதைகளும்...

2016ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தொடக்கத்தில் நடந்த உடுமலை சங்கர் படுகொலை தமிழக வரலாற்றில் ஒரு கரும்புள்ளியை ஏற்படுத்தியது. ஜாதி ஆணவப் படுகொலைகள், கொலை மிரட்டல்கள் 2016ம் ஆண்டு அதிகம் அரங்கேறியது.

English summary

2016 honour killings with the ghastly murder of Dalit youth Shankar in Udumalpet in neighbouring Tirupur district.