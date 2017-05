ப்ளாஷ் பேக்: ராமதாஸை விமர்சித்து ரஜினி கொடுத்த கடைசி "வாய்ஸ்"!

2004 லோக்சபா தேர்தலின் போது ரஜினிகாந்த் வெளியிட்ட அறிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதுதான் தேர்தல் தொடர்பாக வெளிப்படையாக ரஜினிகாந்த் கொடுத்த கடைசி வாய்ஸ்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 12:22 [IST]

English summary

This is a Flash Back Story. Here the Super Star Rajinikanth's voice for the 2004 Parliament elections.