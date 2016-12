தேமுதிக, மக்கள் நலக் கூட்டணிகளுக்கு முடிவுரை எழுதிய 2016!

தேமுதிக, மக்கள் நலக் கூட்டணி ஆகியவற்றுக்கு முடிவுரை எழுதிய ஆண்டாக 2106 இருந்தது.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:05 [IST]

English summary

After the 2016 Tamilnadu Assembly Elections, DMDK and PWF lost their future in Tamilnadu politics.